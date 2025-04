Dez estados brasileiros aumentam taxação sobre lojas que vendem produtos pela internet

Dez estados brasileiros aumentaram a alíquota do ICMS sobre compras em sites internacionais de 17% para 20%. Os estados afetados são Minas Gerais, Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Além disso, encomendas internacionais de até 50 dólares também serão taxadas com mais 20%, elevando o valor final em 50%. Apesar do aumento, varejistas nacionais afirmam que a concorrência ainda é desleal devido à diferença de impostos pagos.



