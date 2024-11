Dez pessoas ficam feridas em tombamento de ônibus na Bahia

Dez pessoas ficaram feridas depois que um ônibus tombou na BR 324, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. O veículo transportava 25 passageiros e havia saído da cidade de Pindobaçu, no interior do estado, com destino à capital baiana. Dez pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. Em depoimento, o motorista do ônibus disse que perdeu o controle da direção ao frear depois que uma carreta fez uma ultrapassagem indevida.