Dez suspeitos de roubar bancos são presos em operação da PF em Salvador (BA) e São Paulo (SP)

Dez pessoas foram presas em uma operação contra o roubo a bancos em Salvador (BA) e São Paulo (SP). Segundo a Polícia Federal, as ações do grupo criminoso incluem o arrombamento de caixas eletrônicos e sequestro de funcionários. Foram cumpridos dez mandados de prisão e 15 de busca e apreensão, além do bloqueio de bens que somam R$ 13 milhões. As investigações apontam a participação de integrantes de uma organização criminosa paulista em três ataques realizados, entre 2023 e 2024. O ex-vigilante de uma agência é suspeito de ajudar a quadrilha. As investigações apontam que os criminosos usavam empresas de fachada para lavar o dinheiro.



