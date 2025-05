Dia D de vacinação contra a gripe pretende vacinar mais de 80 milhões de pessoas

O governo brasileiro realizará o Dia D de vacinação contra a gripe no sábado (10). A meta é vacinar mais de 80 milhões de pessoas, abrangendo 90% do público-alvo. As vacinas estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde e em postos montados nas cidades. Na região norte, a campanha começará no segundo semestre durante o inverno amazônico devido ao aumento na transmissão da doença. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!