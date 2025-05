Dia do Trabalho ao redor do mundo é marcado por protestos por melhores condições e salários

Ao redor do mundo, o Dia do Trabalho foi marcado por protestos. Na Turquia, pelo menos 400 pessoas foram presas em manifestações em Istambul. Autoridades bloquearam o acesso ao centro da cidade, e as principais avenidas foram fechadas. Na França, também houve confronto entre manifestantes e a polícia. Pelo menos 100 mil pessoas participaram dos protestos por melhores salários. Na Grécia, sindicalistas e manifestantes tomaram as ruas em protestos pacíficos. Eles pediam aumento do salário mínimo.



