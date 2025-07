‘Dia E’: 45 hospitais universitários pelo Brasil participam de mutirão da saúde neste sábado (5)

45 hospitais universitários federais em todo o país participam, neste sábado (5), do mutirão da saúde, voltado ao atendimento de pacientes do SUS. É o chamado "Dia E", uma ação que tem como objetivo reduzir o tempo de espera na rede pública. A previsão é que sejam realizados mas de 10 mil atendimentos, entre cirurgias, consultas e exames. Serão atendidos, durante o mutirão, pacientes que já estão em tratamento nos hospitais universitários e que cumpram os critérios de prioridade.



