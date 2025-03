Dinheiro esquecido do antigo PIS/Pasep começa a ser pago nesta sexta-feira (28)

O pagamento dos valores esquecidos no Fundo PIS/Pasep começa nesta sexta-feira (28). De acordo com o governo, mais de R$ 26 bilhões estão disponíveis. Trabalhadores que fizeram a solicitação até 28 de fevereiro receberão os valores nesta primeira das 11 datas programadas pela Caixa Econômica Federal. Mais de 10 milhões de pessoas têm direito ao saque, incluindo aqueles que trabalharam com carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988.



