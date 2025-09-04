Dois brasileiros estão entre os feridos em acidente com bondinho em Portugal
A polícia investiga as causas da tragédia, e há suspeita de falta de manutenção no veículo
Dois brasileiros estão entre os feridos no acidente com um bondinho elétrico em Portugal, que deixou 16 mortos. A polícia investiga as causas da tragédia, e há suspeita de falta de manutenção no veículo.
Cinco portugueses e oito estrangeiros estão entre as vítimas fatais. Peritos estiveram no local nesta quinta-feira (4) para coletar evidências. A empresa responsável pelo bondinho afirmou que o serviço é terceirizado e que abriu uma investigação interna.
