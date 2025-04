Dois homens são resgatados com vida após cinco dias sob os escombros em Mianmar

Dois homens foram resgatados com vida depois de ficarem 120 horas sob os escombros em Mianmar. Um terremoto atingiu o país no último fim de semana. Um dos salvamentos ocorreu em uma cidade próxima ao epicentro do tremor. Um homem de 53 anos foi resgatado por bombeiros com a ajuda de uma equipe chinesa. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local. Em outra operação, um homem de 40 anos foi encontrado por socorristas com a ajuda de câmeras especiais. Mais de três mil pessoas morreram por causa do terremoto.



