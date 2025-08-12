Logo R7.com
Dois navios chineses batem durante perseguição à embarcação das Filipinas

Não há relatos de feridos

Boletim JR 24H|Do R7

Dois navios chineses bateram durante uma perseguição a uma embarcação no mar da China meridional. O vídeo mostra o momento em que um navio da guarda costeira se choca com um navio de guerra, também chinês. A colisão foi durante a perseguição a uma embarcação das Filipinas que teria invadido águas chinesas. Não há relatos de feridos.

