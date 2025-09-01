Dois policiais são mortos em menos de 12 horas no Rio de Janeiro
Anderson de Souza Figueira, de 43 anos, morreu durante um tiroteio com criminosos do Complexo no Chapadão
No Rio de Janeiro, em menos de doze horas, dois policiais foram mortos a tiros. Elber de Freitas Fares, de 50 anos, estava de folga e tinha acabado de sair da igreja com o filho em Angra dos Reis (RJ). Câmeras de segurança registraram o momento em que Elber entrou no carro. Um criminoso se aproximou e efetuou vários disparos contra o policial civil. Ele foi socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Já na zona norte do Rio, o policial militar Anderson de Souza Figueira, de 43 anos, morreu, nesta segunda-feira (1º), durante um tiroteio com criminosos no Complexo do Chapadão. A operação que ele participava tinha como objetivo prender envolvidos em disputas territoriais e reprimir o roubo de veículos e cargas.
