Dois suspeitos morrem durante troca de tiros com a polícia na zona sul da capital paulista

Uma troca de tiros entre policiais civis e suspeitos assustou motoristas que passavam por uma avenida na zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (27). Dois suspeitos morreram, um ficou ferido e outros dois conseguiram fugir. De acordo com a polícia, o grupo foi flagrado por agentes durante uma tentativa de roubo a uma casa na região. Câmeras de segurança de uma loja registraram o momento em que os criminosos fugiam em um carro e foram perseguidos pelos policiais, que deram ordem de parada, que foi ignorada pelos suspeitos. A perseguição terminou em tiroteio. Motoristas que transitavam pela via se assustaram e buscaram abrigo como podiam. Os criminosos abandonaram o veículo no meio da pista e saíram correndo, enquanto os policiais civis desciam armados para o confronto.



