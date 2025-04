A cotação do dólar caiu pela sétima vez seguida, e a bolsa teve a sexta alta consecutiva. O dólar fechou com queda de 0,68%, cotado a R$ 5,64. Já o Ibovespa registrou alta de 0,2% e fechou acima dos 135 mil pontos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!