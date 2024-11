Domingos Brazão afirma em depoimento que ‘preferia ter morrido’ no lugar de Marielle Franco

Nesta terça (22), Domingos Brazão afirmou que "preferia ter morrido" no lugar de Marielle Franco. A declaração de Brazão foi feita durante o depoimento dele ao Supremo Tribunal Federal, que nesta semana ouve os cinco réus acusados de participação na morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes. Domingos é apontado como um dos mandantes do crime. Também no interrogatório dessa terça, feito por videoconferência, ele disse que não conhece o policial Ronnie Lessa, assassino confesso de Marielle.