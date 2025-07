Donald Trump descarta negociação imediata sobre tarifas com o Brasil

Donald Trump falou, nesta sexta-feira (11), sobre o aumento da tarifa sobre produtos importados do Brasil. O presidente americano descartou uma negociação imediata, mas admite debater o tema com Lula no futuro. Ainda segundo Trump, Jair Bolsonaro têm sido tratado de forma injusta. A nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos deve começar a valer no dia 1º de agosto.



