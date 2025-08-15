Donald Trump e Vladimir Putin se encontram no Alasca para discutir o futuro da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Rússia, Vladimir Putin, estão no Alasca para discutir o futuro da Ucrânia. A caminho do encontro, Trump falou aos jornalistas que deseja um cessar-fogo e que um acordo deve incluir representantes europeus, além do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. No Alasca, Trump e Putin desembarcaram juntos, se cumprimentaram em tom descontraído e seguiram por um tapete vermelho até o carro que os levou ao local da reunião.



