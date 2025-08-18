Donald Trump recebe presidente da Ucrânia para tentar acordo de paz em guerra com Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu, nesta segunda-feira (18), na Casa Branca, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e outros líderes europeus. O motivo da reunião é a tentativa de um acordo de paz para a guerra na Ucrânia. Antes da conversa começar, Zelensky pediu uma paz confiável e duradoura para a Ucrânia. Trump afirmou que, depois da reunião, vai ligar para o presidente russo, Vladimir Putin.



