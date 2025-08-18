Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Donald Trump recebe presidente da Ucrânia para tentar acordo de paz em guerra com Rússia

Trump afirmou que, depois da reunião, vai ligar para o presidente russo, Vladimir Putin

Boletim JR 24H|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu, nesta segunda-feira (18), na Casa Branca, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e outros líderes europeus. O motivo da reunião é a tentativa de um acordo de paz para a guerra na Ucrânia. Antes da conversa começar, Zelensky pediu uma paz confiável e duradoura para a Ucrânia. Trump afirmou que, depois da reunião, vai ligar para o presidente russo, Vladimir Putin.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • ucrania
  • estados-unidos
  • jr-24h

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.