Donald Trump se reúne com Zelensky e líderes europeus nesta segunda (18)

Depois de receber Vladimir Putin na última sexta-feira (15), no Alasca, Donald Trump irá se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira (18). Zelensky estará acompanhado por sete líderes europeus. O objetivo do encontro é discutir um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Na reunião anterior com o presidente russo, Trump afirmou que Zelensky pode acabar com a guerra, se quiser, ou pode continuar a lutar. No entanto, o líder ucraniano rejeita a ideia de ceder territórios à Rússia, como deseja Putin.



