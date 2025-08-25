Drogas são apreendidas em ambulâncias falsas no Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, traficantes estão usando ambulâncias falsas para entrar no Brasil com drogas sem serem notados. Segundo as investigações, maconha e cocaína geralmente entram no país pelas fronteiras com o Paraguai e com a Bolívia. Um desses veículos, carregado com a droga, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele estava em alta velocidade e fazia manobras proibidas. O motorista foi preso. Dias depois, outra ambulância falsa foi parada com quase 700 quilos de droga escondidas em caixas de ovos. Nesse caso, o motorista conseguiu fugir. Do início do ano até agora, quase 340 toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas no Mato Grosso do Sul.