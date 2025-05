Segundo jornais americanos, duas pessoas ligadas à embaixada de Israel foram baleadas perto do museu judaico em Washington. Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas. Uma investigação da polícia com a embaixada israelense está em andamento. }



