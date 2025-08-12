Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Duas pessoas morrem em explosão de fábrica de explosivos na Grande Curitiba

Equipes do Corpo de Bombeiros e cães farejadores procuram pelos desaparecidos e por artefatos em meio aos escombros

Boletim JR 24H|Do R7

Duas pessoas morreram e oito estão desaparecidas depois de uma explosão em uma fábrica de explosivos na Grande Curitiba. Equipes do Corpo de Bombeiros e cães farejadores procuram pelos desaparecidos e por artefatos em meio aos escombros. Uma câmera de segurança registrou um clarão no momento da explosão. O impacto foi sentido em diversas cidades da região metropolitana, e até em bairros de Curitiba. O Exército informou que a última inspeção na fábrica foi realizada em março de 2025. A causa do acidente está sendo investigada.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Bombeiros
  • Curitiba
  • Paraná

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.