Duas pessoas morrem em explosão de fábrica de explosivos na Grande Curitiba

Duas pessoas morreram e oito estão desaparecidas depois de uma explosão em uma fábrica de explosivos na Grande Curitiba. Equipes do Corpo de Bombeiros e cães farejadores procuram pelos desaparecidos e por artefatos em meio aos escombros. Uma câmera de segurança registrou um clarão no momento da explosão. O impacto foi sentido em diversas cidades da região metropolitana, e até em bairros de Curitiba. O Exército informou que a última inspeção na fábrica foi realizada em março de 2025. A causa do acidente está sendo investigada.



