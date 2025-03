Dupla de influenciadores é investigada por provocar incêndio florestal no RJ

Dois influenciadores são investigados por provocar um incêndio florestal no Rio De Janeiro. Eles também são suspeitos de promover jogos clandestinos. Luiz Fernando e Wesley Nascimento, conhecido como Raio Boy, soltaram rojões para anunciar o sorteio de uma moto. Os fogos de artifício, contudo, provocaram um incêndio em uma área de preservação ambiental, com mais de 45 mil metros quadrados, o equivalente a quatro campos de futebol. Bombeiros levaram cerca de 20 horas para apagar as chamas.



