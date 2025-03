Ednaldo Rodrigues é reeleito a presidente da CBF com candidatura única

Com candidatura única, Ednaldo Rodrigues foi reeleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ele recebeu apoio unânime das 27 federações e de todos os clubes das séries "A" e "B" do futebol brasileiro. A chapa chamada "Por um futebol mais inclusivo e sem discriminação de qualquer natureza" foi a única inscrita para a eleição. No cargo desde 2021, Ednaldo vai ficar à frente da CBF até 2030.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!