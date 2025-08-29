Logo R7.com
Eduardo Bolsonaro pede para exercer mandato nos EUA

Ele alega perseguição política

Boletim JR 24H|Do R7

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, enviou um pedido formal ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para que possa exercer o mandato parlamentar fora do Brasil. O filho de Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março. Ele alega perseguição política. A licença de 120 dias de Eduardo Bolsonaro terminou em julho. Desde agosto com a volta do recesso parlamentar, ele tem acumulado faltas nas sessões. A Câmara ainda não se manifestou.



