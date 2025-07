Elefanta que estava na Argentina chega a santuário em Mato Grosso

A elefanta Kenya, de 44 anos, chegou a um refúgio de animais na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, após uma viagem de seis dias desde Buenos Aires, na Argentina. Imagens mostram Kenya em um dos recintos onde viverá no refúgio. Durante o trajeto, foram feitas várias paradas para garantir o bem-estar do animal. No Brasil, Kenya se juntará a outra elefanta, também trazida da Argentina, que chegou ao país cerca de três meses atrás.



