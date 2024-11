Eleições nos EUA: Arizona e Nevada ainda fazem apurações finais

Segundo as projeções, Donald Trump venceu nos estados em que as pesquisas indicavam que a disputa seria acirrada. Trump também melhorou o desempenho em estados democratas. O republicano conquistou, até o momento, 295 delegados, contra 226 da democrata Kamala Harris. Se as projeções matemáticas se confirmarem, Trump vai alcançar 312 delegados. Neste momento dois estados ainda fazem as apurações finais, são eles: Arizona e Nevada.