Eleitores de três cidades de SP vão às urnas no próximo domingo (8)

Eleitores de três cidades paulistas vão às urnas no próximo domingo (8). Cerca de 70 mil pessoas nos municípios Mongaguá, Panorama e Bocaina vão escolher novos prefeitos e vices. As eleições suplementares foram convocadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo porque os eleitos no ano passado tiveram os registros de candidatura indeferidos pela justiça eleitoral.



