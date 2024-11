Eleitores têm até janeiro de 2025 para justificar ausência nas urnas no segundo turno

Os eleitores que não votaram no segundo turno das últimas eleições devem justificar a ausência até o dia 7 de janeiro. Aqueles que não participaram do primeiro turno têm até o dia 5 de dezembro para realizar a justificativa. Eleitores que estão no exterior podem fazer isso em um prazo de 30 dias após o retorno ao Brasil, caso voltem após o término do calendário eleitoral. As justificativas podem ser apresentadas pelo aplicativo e título ou diretamente nas zonas eleitorais.