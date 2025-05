Em agenda na China, Lula participa de encontro com chefes de estado latinos nesta terça (13)

Em viagem à China, o presidente Lula participa nesta terça-feira (13) do Quarto Fórum da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos - a Celac. Durante a reunião da Celac, Lula também tem encontros com os presidentes do Chile e da Colômbia. Depois, Lula será recebido pelo presidente Xi Jinping. A visita ao país marca o fechamento de acordos com o maior parceiro comercial do Brasil. A China prevê investimentos de cerca de R$ 27 bilhões.



