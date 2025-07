Em carta a Bolsonaro, Trump critica Justiça do Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma carta para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Trump criticou o governo federal e disse que o processo da tentativa de golpe em que Bolsonaro é réu deve terminar "imediatamente". No documento, o presidente americano cita um "tratamento terrível" que Bolsonaro está recebendo do que chama de "sistema injusto".



