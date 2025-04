Em Honduras, Lula afirma que Brasil reagirá às tarifas dos EUA

O presidente Lula declarou na noite desta quarta (9) que o Brasil vai reagir às taxações dos Estados Unidos. Ele afirmou que, neste momento, não é possível saber as consequências do tarifaço de Donald Trump. Apesar do tom, Lula reforçou que o Brasil vai insistir em uma saída diplomática. Também não descartou procurar a Organização Mundial do Comércio. As declarações foram dadas em Honduras pouco antes do embarque de volta ao Brasil.



