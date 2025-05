Em meio a tensões, Haddad se encontra com Alcolumbre e Motta para explicar aumento do IOF

Após um dia tenso em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com os presidentes da Câmara e do Senado para explicar os motivos para o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O Congresso se articula para derrubar a medida. Haddad se reuniu na noite desta quarta (28) com Davi Alcolumbre e Hugo Motta. Ele afirmou que, sem a arrecadação prevista com o aumento do IOF, a situação da máquina pública ficaria bastante delicada e que seria necessário cortar mais gastos do Orçamento. O ministro disse que para este ano é difícil prever outra alternativa, mas que a equipe econômica vai pensar em soluções para os próximos anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!