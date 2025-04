Em queda de popularidade, Lula faz evento para apresentar ações do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza um evento chamado "Brasil Dando a Volta por Cima" para divulgar as ações de seu governo desde 2023. Entre os pontos destacados estão o crescimento acima de 3% do Produto Interno Bruto nos dois primeiros anos de mandato, a redução do desemprego e a ampliação dos programas Mais Médicos e Farmácia Popular. O evento visa reverter a queda na popularidade apontada em pesquisas recentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!