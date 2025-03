Em Tóquio, Lula se encontra com o imperador do Japão

O presidente Lula se encontrou com o imperador do Japão, em Tóquio, agora há pouco. A Guarda Imperial se posicionou no Pátio do Palácio, bem de frente para a comitiva brasileira. Entre a primeira-dama Janja da Silva e o imperador Naruhito, o presidente Lula ouviu o hino nacional brasileiro e passou em revista à guarda. A ida do presidente ao Japão celebra os 130 anos de relações diplomáticas do Brasil com uma das maiores economias da Ásia.