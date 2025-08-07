Embaixada dos EUA no Brasil publica mensagem com críticas e ameaças a Moraes em rede social

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma mensagem, em suas redes sociais, com críticas e ameaças ao ministro do STF Alexandre de Moraes. A mensagem foi publicada na manhã desta quinta-feira (7) na conta da embaixada no X. O texto afirma que "Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro". Moraes não se pronunciou sobre a mensagem e autorizou, no mesmo dia, visitas de aliados a Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.



