Emprego no Brasil: 114 mil novas vagas no setor de turismo no primeiro semestre de 2025

O Brasil fechou o primeiro semestre com mais de 114 mil novas vagas de emprego formal em atividades ligadas ao turismo. O número representa um aumento de quase 16% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram criadas mais de 98 mil vagas no setor. O segmento de alojamento e alimentação liderou o crescimento, com mais de 36 mil empregos gerados, seguido do ramo de arte e cultura, com 19 mil postos de trabalho. Os dados foram analisados pelo Ministério do Turismo, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.



