Os empregos ligados à tecnologia cresceram 95%, em 10 anos, no período entre 2012 e 2022. Segundo a Fecomércio de São Paulo, a profissão que gerou mais oportunidades foi de engenharia de sistemas operacionais em computação, com um crescimento de mais de 700%. As oportunidades também aumentaram para tecnólogos em gestão de TI, pesquisadores em ciências da comunicação e informática, e engenheiros de aplicativos.