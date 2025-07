Empresa de segurança é alvo de investigação sobre morte de empresário no Autódromo de Interlagos

A ausência de dois nomes em uma lista apresentada pela empresa de segurança contratada para um evento no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, mudou a investigação sobre a morte do empresário Adalberto Júnior. O caso aconteceu em maio. Nesta sexta-feira (18), policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão. As buscas aconteceram em cinco endereços: a empresa de segurança e a casa de quatro suspeitos. O que chamou a atenção da polícia foi que a empresa de segurança forneceu uma lista com os funcionários que trabalharam no dia, mas investigações apontaram que dois nomes com cargos de liderança não estavam na relação. Um dos suspeitos não foi trabalhar no dia seguinte ao desaparecimento do empresário. Ele também tem antecedentes criminais e não tinha porte para munição. Na operação desta sexta, foram apreendidos cinco computadores, sete celulares e munição de arma calibre .38. Todo o material vai ser analisado para ajudar a esclarecer o crime.



