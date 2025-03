Empresário autorizado a vender óleo de maconha é preso por fazer comércio ilegal do produto

Um empresário que tinha autorização para venda de óleo de maconha com fins terapêuticos foi preso na Bahia. Para a polícia, Vitor Lobo também fazia o comércio ilegal do produto. Ele foi preso em casa, localizada em um bairro rico de Salvador. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha que vende óleo de maconha, usado em cigarros eletrônicos.



