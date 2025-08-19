Empresário confessa ter matado gari em Belo Horizonte (MG)

O empresário Renê Júnior confessou à polícia ter matado o gari Laudemir Fernandes, em Belo Horizonte (MG). O empresário disse que pegou a arma da esposa, que é delegada, sem autorização. O suspeito negou ter ameaçado a motorista do caminhão de lixo e alegou ter disparado na direção dos garis para intimidar o grupo, após uma discussão. Ele ainda afirmou que, antes de sair de casa, esqueceu de tomar seu remédio controlado. O Ministério Público de Minas Gerais aprovou o pedido da família do gari, que solicitou o bloqueio de bens do empresário e da esposa. A promotoria sugeriu que o valor seja de R$ 3 milhões.