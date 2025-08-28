Empresário suspeito de matar professor é preso em Salvador (BA)
Wagner Nascimento Ferreira foi encontrado pelos policiais em um shopping em Salvador (BA)
Foi preso o empresário suspeito de matar um professor durante uma discussão de trânsito na Bahia. Wagner Nascimento Ferreira foi encontrado pelos policiais em um shopping em Salvador (BA). Ele estava com uma arma e foi preso em flagrante por suspeita de matar, com oito tiros, o professor universitário Fabrício Dalla Vechia.
O crime teria sido motivado por uma discussão de trânsito entre os dois. Em depoimento, o empresário disse que atirou depois que viu o professor descer do carro com um facão na mão. O suspeito já responde por outros três crimes.
