Empresários brasileiros se preparam para os impactos das novas taxas anunciadas pelos EUA

Empresários brasileiros já se preparam para os impactos da taxação de produtos no mercado americano. Produtores de suco de laranja e café têm os Estados Unidos como um dos principais compradores. O país está atrás apenas da Europa nas compras de suco brasileiros, com 42% de toda a demanda. Apesar das novas tarifas só entrarem em vigor em agosto, o mercado financeiro reagiu à decisão do presidente Donald Trump. No dia seguinte ao anúncio, o dólar foi negociado a R$ 5,54, uma alta de 0,72%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda.



