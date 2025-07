Enchentes nos Estados Unidos deixam 111 mortos

Subiu para 111 o número de mortos nas enchentes do Texas, nos Estados Unidos. Ao menos 170 pessoas ainda estão desaparecidas. Bombeiros do México se juntaram às equipes de resgate e aos voluntários para ajudar nas buscas. Na sexta-feira (11), o presidente Donald Trump deve fazer uma visita à região.



