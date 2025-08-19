Encontro entre Putin e Zelensky deve acontecer em até duas semanas

O encontro entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia, com a participação do americano Donald Trump, deve acontecer em até duas semanas. A declaração foi dada pelo chanceler da Alemanha. O alemão disse que não sabe se o presidente russo, Vladimir Putin, terá coragem de comparecer a um encontro com o ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas, segundo Friedrich Merz, Putin teria concordado com a reunião nas próximas duas semanas, em um local ainda não definido. A declaração vem depois do encontro entre Merz e outros líderes europeus com o presidente americano, Donald Trump, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18).



