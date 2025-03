‘Enem dos Concursos’: lista final dos aprovados no Concurso Nacional Unificado é atualizada

O Ministério da Gestão e Inovação precisou atualizar a lista final dos aprovados no Concurso Nacional Unificado, o “Enem dos Concursos”. De acordo com o ministério, a atualização foi necessária porque foi feita uma análise pela banca organizadora do concurso que mostrou que não houve convocação de novos aprovados para ocupar as vagas de pessoas que desistiram dos cursos de formação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!