Entregador de aplicativo baleado por policial penal está com projétil alojado no pé

O entregador de aplicativo baleado por um policial penal durante uma discussão continua com a bala alojada no pé. O agente, José Rodrigo da Silva Ferrarini, está preso. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (30), na zona oeste do Rio de Janeiro. Ferrarini foi detido no domingo (31) por policiais civis, em uma ação conjunta com a corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária. Segundo as investigações, o policial atirou no entregador, Valério Junior, após se irritar porque ele se recusou a levar o lanche até o apartamento. A vítima foi socorrida e está fora de perigo. A defesa do agente informou que vai entrar com um pedido de habeas corpus.



