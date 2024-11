Enxurrada arrasta três pessoas durante temporal em Bauru, no interior de São Paulo

Uma enxurrada arrastou ao menos três pessoas em Bauru, no interior de São Paulo, depois das fortes chuvas. A água subiu rápido e dois pedestres e um motociclista foram derrubados no meio da enchente, sendo levados pela água. Algumas pessoas que passavam pelo local conseguiram ajudar as vítimas, que foram salvas da correnteza. O temporal causou alagamentos em diversos pontos da cidade, fazendo com que muitos veículos ficassem ilhados.