Equipes continuam buscas por desaparecidos após enchentes no Texas (EUA)

Equipes de resgate nos Estados Unidos continuam as buscas por desaparecidos nas enchentes que atingem o estado do Texas. O número confirmado de mortos é 78 desde a última sexta-feira (4). Dentre as vítimas estão 28 crianças que participavam de um acampamento infantil. Autoridades alertam sobre a possibilidade de novas enchentes devido à persistência das chuvas na região.



