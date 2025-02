Escassez de chuva no Pantanal ameaça sobrevivência de espécies animais

Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria com profissionais suíços, alertam que a escassez de chuva no Pantanal ameaça a sobrevivência de espécies, especialmente anfíbios. Três em cada dez espécies podem ser extintas nos próximos 80 anos devido à falta de áreas alagadas. O Pantanal perdeu 61% do volume de água nas últimas quatro décadas, segundo o estudo.



