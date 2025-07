Especialistas anunciam novas diretrizes para tratamento do excesso de peso

A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade anunciou novas diretrizes para o tratamento do excesso de peso. A orientação é que o sobrepeso não seja mais considerado um fator de risco, mas sim uma doença. Segundo um relatório divulgado em março, mais de 60% dos brasileiros estão acima do peso, e 31% têm obesidade, ou seja, excesso de gordura corporal.



